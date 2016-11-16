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谋杀亲夫的大使妻子被送监狱 一路遮脸

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光明网01-01 17:26:09

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工行、招行、建行…今起这些新变化，不知道就亏大了！

央视财经01-01 17:09:21

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洪秀柱明确争取党主席连任：有无可救药的使命感

中国台湾网01-01 16:55:29

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成安渝高速：服务区配套设施大多还在完善中

上游新闻-重庆晨报01-01 16:43:09

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“天津之眼”下多名摊贩涉非法持枪 10多人被抓

澎湃新闻01-01 16:16:05

庄严时刻！今晨三沙9个岛礁同时升旗

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南海网01-01 16:15:49

因挖人祖坟 男子被同村7人动用私刑虐待致死

广西新闻网01-01 16:11:47

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今天她是最美公主！福原爱穿15万梦幻婚纱嫁人

腾讯体育01-01 15:58:39

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金正恩新年贺词：朝鲜成为任何强敌不敢招惹的东方核强国

环球网01-01 15:47:36

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拍卖后不付款：中国买家1.6亿拍得乾隆玉玺后失联

大洋网01-01 15:44:15

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夏宗伟回忆狱中过年：洗冷水澡 看得她们直打哆嗦

封面新闻01-01 15:31:12

宝宝刚出生就手拿氧气罩吸氧 网友:超励志

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钱江晚报01-01 14:33:00

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男子让老婆在高速上做这事 网友：隔壁老王家的

杭州交通91801-01 14:30:23

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悉尼耗资150万一夜清理跨年庆典垃圾60吨

中国新闻网01-01 14:27:48

女子为讨回两万元债务 离婚再嫁给欠债人

台州晚报01-01 14:20:31

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离异妈妈为自信隆胸 或要打掉肚子里的二胎宝宝

浙江电视台01-01 14:16:39

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“全面两孩”实施满一年 哪些问题你最关心？

中国新闻网01-01 14:13:14

老人卖菜收50元假币落泪 路人硬塞100元

人民日报微博01-01 14:08:33

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关注！这个群体20人连升省委常委

长安街知事01-01 14:04:42

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跨年也不休！韩民众举行第十轮烛光集会促朴槿惠下台

中国新闻网01-01 13:59:48

上海一高中覆盖免费Wifi 上课时教室屏蔽信号

澎湃新闻网01-01 13:37:20

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解放军报元旦点评《长城》:没有一个真正的主人公

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新年第一天万余人在天安门观看升旗

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河南农村媒人职业过年不休 动动嘴日赚上千

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